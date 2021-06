Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un autre Français poussé au départ ?

Publié le 27 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone cherche à dégager des liquidités, Clément Lenglet pourrait être vendu. La saison décevante du Français pousserait les Catalans à la vente en cas d'une belle offre.

L'avenir de Clément Lenglet à Barcelone serait loin d'être une certitude. Le Barça est très actif depuis le début du mercato estival et compte bien le rester. Après avoir recruté Sergio Agüero, Eric García, Emerson et dernièrement Memphis Depay, les Blaugrana souhaiteraient dégraisser. Certains joueurs sur lesquels Ronald Koeman ne compterait pas la saison prochaine sont connus, tels que Samuel Umtiti, Júnior Firpo et Martin Braithwaite. En revanche, malgré son souhait de rester à Barcelone, Clément Lenglet pourrait également quitter le club.

Barcelone attentif aux offres pour Lenglet