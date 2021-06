Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Jordi Alba dicté par... Lionel Messi ?

Publié le 27 juin 2021 à 20h00 par A.D.

Agé de 32 ans et disposant d'un contrat XXL, Jordi Alba serait au coeur des interrogations au FC Barcelone. En plein dilemme, le Barça hésiterait entre conserver son latéral gauche ou le pousser vers la sortie cet été. Et dans le deuxième cas, Lionel Messi pourrait ne pas apprécier.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Barcelone, Jordi Alba pourrait faire ses valises dès cet été. En grande difficulté sur le plan économique, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, le Barça penserait à se débarrasser de Jordi Alba s'il n'acceptait pas de revoir ses exigences à la baisse. Agé de 32 ans, le latéral gauche espagnol disposerait d'un contrat XXL et serait suivi de près par l'Inter. D'où l'idée de s'en séparer cet été, mais ce choix pourrait irriter Lionel Messi.

Le départ de Jordi Alba devrait contrarier Lionel Messi