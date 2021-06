Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme demande de Koulibaly pour son avenir !

Publié le 27 juin 2021 à 19h45 par A.D.

Encore et toujours dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly voudrait clarifier son avenir. Pour se faire, le défenseur du Napoli aurait demandé à rencontrer son président Aurelio De Laurentiis.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a perdu Thiago Silva, parti gratuitement et librement à Chelsea. Depuis le départ d' O Monstro , Leonardo n'est pas parvenu à lui trouver un successeur digne de ce nom. Si Marquinhos et Kimpembe font une paire remarquable, Thilo Kehrer et Abdou Diallo n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer au PSG. Et en cas de pépin avec l'un des membres de la charnière titulaire parisienne, Mauricio Pochettino pourrait se retrouver dans de beaux draps. Ainsi, Leonardo serait en quête d'un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine. Et en plus de Sergio Ramos ou encore de Raphaël Varane, le directeur sportif du PSG penserait également à Kalidou Koulibaly, une piste de longue date du club.

Koulibaly veut clarifier son avenir avec De Laurentiis