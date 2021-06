Foot - Mercato

Mercato : Arsenal prêt à dégainer pour son futur buteur ?

28 juin 2021

Grâce à ses prestations à l'Euro, Andrea Belotti se ferait de nouveau remarquer aux yeux de quelques clubs européens. Ainsi, le Milan AC et l'AS Roma pourraient se faire devancer par Arsenal dans le dossier, les Gunners étant prêts à se plier aux exigences du Torino pour l'attaquant italien.