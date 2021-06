Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura sa chance pour Rafael Leao !

Publié le 28 juin 2021 à 7h15 par A.C.

Ancien du LOSC, Rafael Leao pourrait bien faire son grand retour en Ligue 1, du côté de l’Olympique de Marseille.

L’absence de Arkadiusz Milik de l’Euro pourrait aider l’Olympique de Marseille à le garder. Pourtant, trois gros clubs continuent à le surveiller avec la Juventus, l’Atlético de Madrid et Tottenham et un départ n’est donc pas totalement à exclure. Les chances de voir Dario Benedetto partir sont plus grandes, puisque ce dernier n’a que très peu joué depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli cet hiver. Ainsi, Pablo Longoria se prépare à toute éventualité et aurait notamment activé la piste menant à Rafael Leao, ancien du LOSC actuellement au Milan AC.

L’OM peut affronter calmement le dossier Leao