Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit encore se méfier dans ce dossier à 10M€ !

Publié le 28 juin 2021 à 1h45 par A.C.

Le successeur de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille devrait vraisemblablement être Cengiz Ünder, actuellement à l’AS Roma.

L’axe Rome-Marseille pourrait être très chaud cet été. Pablo Longoria semble négocier avec le directeur sportif romain Tiago Pinto pour deux joueurs, qui pourraient bientôt débarquer à l’Olympique de Marseille. A en croire les récentes indiscrétions de Sky Sport Italia , il s’agirait du gardien Pau Lopez et de Cengiz Ünder, qui pourrait bien venir pallier le départ de Florian Thauvin. L’international turc de l’AS Roma pourrait rejoindre l’OM dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat fixée à 10M€ et qui s’activera à partir du 1er janvier 2022.

L’OM n’est pas seul pour Cengiz Ünder