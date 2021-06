Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvel indice pour cette opération à 15M€ !

Publié le 27 juin 2021 à 21h10 par A.C.

Pablo Longoria travaillerait actuellement pour attirer à l’OM Pau Lopez, gardien de but de l’AS Roma.

La colonie espagnole pourrait s’agrandir la saison prochaine. Sky Sport Italia a en effet annoncé que Pablo Longoria aurait activé la piste menant à Pau Lopez, gardien de 26 ans sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024. L’Espagnol pourrait venir concurrencer Steve Mandanda, titulaire indiscutable ces dernières années, mais surtout pallier le départ de Yohann Pelé. La presse catalane a annoncé une possible concurrence du FC Barcelone ou encore du FC Valence, mais en Italie on assure que l’OM serait la seule piste actuellement pour Lopez, qui est poussé vers la sortie par José Mourinho.

Une option d’achat liée aux présences ?