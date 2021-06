Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Benedetto déjà tout tracé ?

Publié le 21 juin 2021 à 1h45 par Th.B.

Alors que l’OM travaille sur son recrutement estival, Pablo Longoria aurait pris la décision de se séparer de Dario Benedetto au cours du mercato.

Élément indiscutable au cours de sa première saison à l’OM, Dario Benedetto a vu son rôle être transfiguré par la suite jusqu’à n’être utilisé que comme doublure d’Arkadiusz Milik depuis le début de l’année civile 2021 et l’arrivée du Polonais à Marseille. Après deux ans passés à l’OM, Benedetto serait susceptible d’être poussé vers la sortie, Pablo Longoria cherchant à renflouer ses caisses et à investir intelligemment sur le marché.

Pas d’avenir à l’OM pour Benedetto