Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger pour ce dossier à 7M€ ?

Publié le 20 juin 2021 à 21h45 par La rédaction

Alors que les dernières informations confirmaient la venue de Valentin Rosier à l’OM, un nouveau concurrent est entré dans la course pour le défenseur du Sporting Portugal, et aurait même déjà fait une offre.

À l’OM, le mercato estival bat son plein, et Pablo Longoria semble être très actif pour construire un effectif solide et compétitif à Jorge Sampaoli. Si de nombreuses pistes ont été évoquées, pour l’instant seul Gerson est officiellement marseillais. Après Thiago Almada ou encore Amine Adli, c’est au tour de Konrad de la Fuente d’être associé au club olympien. Des venues qui feraient du bien à l’OM, et qui pourraient assurer au club phocéen un avenir radieux. Un autre joueur aurait grandement envie de rejoindre l’OM en la personne de Valentin Rosier. Mais attention pour Pablo Longoria, qui pourrait se faire devancer sur le dossier.

Le Celtic a fait une offre au Sporting pour Rosier

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Sporting Portugal, Valentin Rosier aurait des envies d’ailleurs, et aimerait bien rejoindre l’OM. Cependant, le club phocéen ne serait pas le seul à vouloir récupérer le défenseur français. Selon les informations du journaliste Ekrem Konür, le Celtic Glasgow aurait déjà fait une offre officielle pour Valentin Rosier, et viendrait donc se placer en concurrence directe avec l’OM sur le dossier. Pablo Longoria devrait se dépêcher pour faire une proposition, au risque de voir une nouvelle piste intéressante s’échapper.