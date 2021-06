Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux grosses ventes déjà compromises ?

Publié le 20 juin 2021 à 15h10 par La rédaction

En vue de cet été, l'OM pourrait voir quelques joueurs quitter le club. Ce serait le cas de Boubacar Kamara et de Duje Ćaleta-Car, annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ces transferts s'annonceraient mal partis pour le moment.

Pour le prochain mercato estival, l’OM a prévu de grandes choses. En effet, Frank McCourt a annoncé l’arrivée de 12 joueurs au sein du club phocéen. Mais la formation olympienne va devoir également faire face à quelques départs, notamment de certains joueurs possédant les plus grosses valeurs marchandes. De ce fait, Duje Ćaleta-Car et Boubacar Kamara seraient annoncés sur la voie d’un transfert cet été. Mais pour l’heure, les situations des deux joueurs n’auraient pas grandement évolué.

Rien de concret pour Ćaleta-Car et Kamara