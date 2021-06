Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'enflamme déjà pour Memphis Depay !

Publié le 20 juin 2021 à 15h00 par D.M.

Adjoint de Ronald Koeman, Alfred Schreuder a réagi à l'arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone.

Et de 4 pour le FC Barcelone ! Après être parvenu à enrôler Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal, le club catalan a officialisé ce samedi l’arrivée de Memphis Depay. Un joueur réclamé depuis plusieurs mois par Ronald Koeman. L’ancien attaquant de l’OL a immédiatement évoqué sa fierté sur les réseaux sociaux. « Rêve grand mon petit... Rêve grand. Super excité de rejoindre mon nouveau club : le FC Barcelone ! » peut-on ire sur son compte Twitter. Adjoint de Ronald Koeman, Alfred Schreuder s'est prononcé sur l'arrivée de Depay.

« La signature de Memphis est fantastique »