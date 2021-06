Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli reçoit le feu vert d’une de ses pistes !

Publié le 20 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête d’un nouveau latéral droit, l’OM fait le forcing pour récupérer Pol Lirola. Mais Valentin Rosier est également ciblé, et le joueur du Sporting Lisbonne ouvre la porte à Jorge Sampaoli…

Entre le départ déjà officialisé d’Hiroki Sakai et la fin du prêt de Pol Lirola, l’OM ne possède plus de latéral droit dans son effectif. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli font actuellement le forcing pour parvenir à recruter définitivement Lirola, mais l’opération s’avère corsée en coulisses avec la Fiorentina. Du coup, l’option Valentin Rosier serait également à l’étude à l’OM, et le latéral droit français du Sporting Lisbonne a plus que jamais ouvert à la porte à Sampaoli samedi au micro de beINSPORTS.

« L’OM ne se refuse pas »