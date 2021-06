Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste estivale qui répond à l’intérêt de Pablo Longoria !

Publié le 19 juin 2021 à 14h45 par T.M.

En parallèle du dossier Pol Lirola, l’OM aurait également coché le nom de Valentin Rosier. Et ce samedi, le latéral du Sporting Lisbonne a répondu à l’intérêt des Phocéens.

Qui sera l’arrière droit de l’OM la saison prochaine ? Alors que Jorge Sampaoli s’est appuyé sur Pol Lirola, rien ne dit que l’Espagnol, qui était prêté par la Fiorentina, reviendra sur la Canebière. En coulisse, Pablo Longoria fait tout pour parvenir à un accord avec la Viola pour Lirola, mais d’autres pistes seraient étudiées pour venir occuper ce poste de latéral droit. Ainsi, il a notamment été question d’un intérêt pour Valentin Rosier, latéral de 24 ans, qui vient de terminer son prêt au Besiktas et qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Sporting Lisbonne.

« Est-ce que ça se refuse l’OM ? Je ne pense pas »