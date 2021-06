Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette mise au point sur le retour de Pol Lirola !

Publié le 19 juin 2021 à 10h15 par T.M.

Actuellement, Pablo Longoria essaye de négocier avec la Fiorentina pour reprendre Pol Lirola à des conditions plus avantageuses que lors de son prêt durant la seconde partie de saison. Y arrivera-t-il ? Telles est la question.

Venu pallier le départ de Bouna Sarr à l’OM, Pol Lirola n’aura pas mis longtemps avant de faire l’unanimité sur la Canebière. Arrivé en janvier dernier, prêté par la Fiorentina, l’Espagnol s’est imposé comme l’un des joueurs importants de Jorge Sampaoli. D’ailleurs, sur la Canebière, on veut continuer avec Lirola, mais il a été décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€. En effet, Pablo Longoria est parti négocier avec la Viola pour faire baisser l’addition, ce qui est toutefois très compliqué. Aujourd’hui, ce dossier Lirola semble même être au point mort, bien que les derniers rebondissements du côté de Florence pourraient rebattre les cartes.

« Cela peut être un plus pour Marseille »