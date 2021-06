Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eduardo Camavinga a tranché pour son avenir !

Publié le 29 juin 2021 à 0h45 par Th.B.

Bien que le Stade Rennais ait formulé une offre à son entourage pour qu’il prolonge son contrat, Eduardo Camavinga aurait la tête ailleurs alors que le PSG est sur les rangs.

Eduardo Camavinga pourrait débarquer au PSG au cours du mercato estival à venir. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 au Stade Rennais, le milieu de terrain français n’a pour le moment toujours pas prolongé avec le club breton qui a cependant formulé une offre de prolongation comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 juin dernier. La proposition rennaise est alléchante d’un point de vue financier et l’effort consenti par ses dirigeants aurait bien été remarqué par le clan Camavinga. Néanmoins, le numéro 10 du Stade Rennais concentre sa décision sur le projet sportif. Et il se pourrait bien que sa décision de partir se précise.

« Rennes a essayé de lui offrir un nouveau contrat, mais »