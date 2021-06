Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lionel Messi, c’est terminé !

Publié le 28 juin 2021 à 22h30 par Th.B.

Bien qu’il ait fait le forcing pour quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait d’ores et déjà pris la décision de rester au Barça et serait sur le point de signer un nouveau contrat avec le club culé.

Lionel Messi a été tout proche de quitter le FC Barcelone au cours du dernier mercato estival. En effet, via l’envoi d’un burofax, le capitaine du Barça avait demandé à son ancienne direction présidée par Josep Maria Bartomeu, que son contrat soit rompu alors qu’il courrait jusqu’au 30 juin 2021. Finalement, Messi a honoré son engagement envers le club de son coeur. Et malgré les rumeurs concernant des offres du PSG ou encore de Manchester City pour un transfert libre cet été, Lionel Messi serait tout proche de prolonger son contrat.

« C’est confirmé à 100%, Lionel Messi a décidé de rester »