Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Sergio Ramos ?

Publié le 29 juin 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos est annoncé dans le viseur de nombreux clubs, le dénouement du dossier pourrait intervenir plus rapidement qu’on le pense.

L’avenir de Sergio Ramos fait l’objet de nombreuses spéculations. En effet, l’international quittera officiellement le Real Madrid au terme de son contrat le 30 juin prochain, et toute la question est de savoir où il rebondira par la suite. Dans cette perspective, le PSG et Manchester City sont annoncés comme de possibles points de chute pour Sergio Ramos. Et visiblement, le transfert de 35 ans pourrait rapidement trancher pour son avenir…

Sergio Ramos veut rapidement décider !