Mercato - PSG : Leonardo prêt à tout pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 28 juin 2021 à 22h15 par H.G.

Si le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Sergio Ramos, le club de la capitale ne ferait pas de sa venue une priorité absolue pour l’heure.

Un an après le départ de Thiago Silva à Chelsea au terme de son contrat, le PSG songerait finalement à renforcer sa défense centrale déjà composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe. Dans cette perspective, le club de la capitale est annoncé avec insistance sur les traces de Sergio Ramos ces dernières semaine, lui qui a vu son départ être officialisé par le Real Madrid il y a quelques jours. Cependant, pour l’heure, il n’est pas certain que le PSG effectuera tout son possible pour l’accueillir.

Sergio Ramos est avant tout une opportunité pour le PSG