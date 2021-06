Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance se dessine pour la suite du recrutement de Leonardo !

Publié le 28 juin 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a commencé fort cette fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale n’aurait pas l’intention de réduire la cadence dès maintenant et aurait d’ores et déjà identifié ses nouveaux besoins.

Le moins que l’on puisse dire est que ce mercato estival a commencé sur les chapeaux de roues pour le Paris Saint-Germain. En effet, ce n’est pas un, ni deux, mais trois joueurs que le club de la capitale a recruté ou est en passe d’enrôler. Tout d’abord, l’écurie francilienne a enregistré la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, et ce en l’arrachant au FC Barcelone puisque le club catalan était à un cheveux de l’accueillir. Par la suite, le PSG aurait bouclé la venue de Gianluigi Donnarumma, là-aussi dans le cadre d’un transfert libre en provenance de l’AC Milan. Selon les derniers échos parus dans ce dossier, le portier italien aurait bien passé sa visite médicale et signé son contrat la semaine dernière, mais sa venue ne sera officialisée qu’au terme de son Euro avec l’Italie. Enfin, le PSG est en passe d’enregistrer l’arrivée d’Achraf Hakimi pour occuper le flanc droit de sa défense. Comme révélé le10sport.com, le montant de la transaction s’élèvera à 70 M€, et le joueur devrait passer sa visite médicale très bientôt comme indiqué par Fabrizio Romano ce dimanche soir.

Le PSG pourrait maintenant s’activer pour un autre milieu et un latéral gauche !