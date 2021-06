Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a fait une jolie fleur au PSG…

Publié le 30 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le PSG s’apprête à acter la venue d’Achraf Hakimi, le club de la capitale pourrait notamment remercier le Real Madrid. Explications.

Aujourd’hui, cela ne semble être plus qu’une question d’heures avant l’officialisation de l’arrivée d’Achraf Hakimi au PSG. Après un an à l’Inter Milan, le Marocain va donc rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino, qui tiendra enfin un arrière droit de renom. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG va débourser 65M€ + 5M€ de bonus, tandis qu’Hakimi va parapher un contrat en or avec à la clé un salaire annuel net de 9M€.

Le Real Madrid a laissé sa place !