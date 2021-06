Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà sous pression pour sa nouvelle piste !

Publié le 29 juin 2021 à 11h45 par A.C.

Leonardo Spinazzola aurait vraisemblablement tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain grâce à ses prestations abouties à l’Euro.

Droitier naturel qui évolue à gauche, Leonardo Spinazzola a un profil atypique. Un profil sur lequel Roberto Mancini peut compter pour sa Squadra Azzurra, puisque le joueur de l’AS Roma est l’un des meilleurs joueurs de cet Euro ! Ses prestations ont d’ailleurs été remarquées, puisque le Paris Saint-Germain s’intéresserait désormais à lui pour doubler le poste de latéral gauche, ou Juan Bernat a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Après Achraf Hakimi, dont l’arrivée vous a été annoncé en exclusivité sur le10sport.com, Leonardo semble donc une nouvelle fois vouloir se tourner vers la Serie A pour renforcer le PSG.

Le Real Madrid et le Barça lorgnent également Spinazzola

Le Paris Saint-Germain n’est toutefois pas le seul club à garder un œil sur Leonardo Spinazzola. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’AS Roma aurait récemment été approchée par le FC Barcelone et le Real Madrid, qui se seraient renseignés pour Leonardo Spinazzola. A Madrid, Carlo Ancelotti serait un grand fan de l’ancien de l’Atalanta et de la Juventus, alors que Marcelo pourrait bien quitter le club au cours de ce mercato estival.