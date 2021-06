Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une offre démentielle pour Mbappé !

Publié le 29 juin 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro contre la Suisse, les spéculations autour de l'avenir de Kylian Mbappé sont relancées. Et il semblerait que le PSG soit prêt à toutes les folies pour conserver son attaquant.

Voilà c'est fini. Champions du monde, les Bleus ont été éliminés dès les huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse après un match totalement fou qui s'est décidé aux tirs-au-but. Et le seul à avoir raté sa tentative n'est autre que Kylian Mbappé qui connaît là le plus gros échec de sa jeune carrière. Mais alors que l'équipe de France est éliminée, les spéculations autour de l'avenir de l'attaquant du PSG n'ont pas tardées à être relancées. Et pour cause, le contrat de l'ancien Monégasque s'achève en juin 2022, et s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera envisagée par le PSG afin d'éviter un départ libre. Toutefois, la direction parisienne ne semble pas du tout être dans cette optique et travaille d'arrache-pied pour conserver sa star. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », lançait même Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L'Equipe le 6 juin dernier. Et de la parole aux actes, il n'y a qu'un pas.

Le PSG pourrait offrir 50M€ nets par an à Mbappé !