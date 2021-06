Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Cette énorme bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 28 juin 2021 à 13h30 par Arthur Montagne mis à jour le 28 juin 2021 à 13h32

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devrait toutefois poursuivre l'aventure à Paris. Du côté de l'Espagne, on ne se fait en tout plus beaucoup d'illusions. Que ce soit d'un point de vue sportif ou financier, les conditions idéales semblent aujourd'hui réunies au PSG, et non au Real Madrid.

Bien qu'il soit pour le moment concentré sur l'Euro qu'il dispute avec l'équipe de France, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui concernant son avenir au PSG. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022, et s'il ne prolonge pas son bail, le club parisien le vendra cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid semble être la piste la plus chaude ces derniers mois. Cependant, le PSG fait toujours le forcing pour convaincre Kylian Mbappé et pourrait offrir un contrat exceptionnel à son attaquant qui continue toutefois d'assurer qu'il privilégiera l'aspect sportif. Mais là aussi le club de la capitale semble avoir son mot à dire comme en témoigne son début de mercato impressionnant avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum et celles imminentes d'Achraf Hakimi et de Gianluigi Donnarumma. Par conséquent, vue d'Espagne, on commence à se faire à l'idée de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG.

Le Real Madrid dans l'incapacité de recruter Mbappé ?