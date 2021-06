Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, Ancelotti... Coup de tonnerre pour Gareth Bale !

Publié le 28 juin 2021 à 13h00 par A.D.

Alors que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid, Gareth Bale verrait son avenir être totalement relancé. Avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, l'international gallois devrait honorer sa dernière année de contrat avec le club merengue.

Alors qu'il a perdu de sa superbe, Gareth Bale a eu très peu de minutes à se mettre sous la dent avec Zinedine Zidane. Une situation qui a provoquée son départ cet été. Prêté à Tottenham cette saison, Gareth Bale est devenu indésirable au Real Madrid et aurait été poussé vers la sortie cet été si Zinedine Zidane était resté en place, et ce, en raison de leur très mauvaise relation. Mais avec l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc merengue, le sort réservé à Gareth Bale ne serait plus du tout le même.

Bale parti pour rester au Real Madrid grâce à Ancelotti ?