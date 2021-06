Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez est dans l'impasse avec cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 28 juin 2021 à 7h00 par La rédaction

Le Real Madrid et Florentino Pérez ont prévu de faire le ménage dans l’effectif madrilène cet été, et de se débarrasser des indésirables du club. Cependant, certains cas sont plus compliqués que d’autres et notamment celui de Mariano Diaz, met pour l’instant le Real Madrid dans l’impasse.

Avec le retour de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid, Florentino Pérez a bien conscience du nouveau cycle que le club va devoir entamer. Pour cela, la direction madrilène veut faire le tri dans l’effectif du Real Madrid et se débarrasser de tous les indésirables. Si le départ de Sergio Ramos est déjà acté, d’autres joueurs tels que Gareth Bale pourraient suivre. Dans le cas de Mariano Diaz, attaquant de 27 ans sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2023, Florentino Pérez pourrait avoir beaucoup plus de mal à s’en débarrasser.

Le Real Madrid dans l’impasse avec Mariano Diaz ?