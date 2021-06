Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'agite en coulisses pour cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 27 juin 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid et Carlo Ancelotti devraient faire le tri dans l’effectif madrilène, le cas de Luka Jovic interroge toujours autant. Florentino Pérez pourrait même le vendre dès cet été, car plusieurs clubs seraient intéressés par le Serbe.

Acheté pour 63M€ à l'Eintracht Francfort à l'été 2019, Luka Jovic n’a pas convaincu du côté du Real Madrid. L’attaquant serbe de 23 ans est toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025, mais ne rentrerait pas dans les plans du nouveau coach madrilène, Carlo Ancelotti. Alors que le Real Madrid travaille activement pour reconstruire son effectif, et a déjà acté le départ de Sergio Ramos, plusieurs indésirables pourraient être poussés vers la sortie dès cet été. Luka Jovic en ferait bien partie, et Florentino Pérez aurait même déjà trouvé des clubs intéressés pour reprendre le Serbe.

Deux clubs intéressés par Jovic