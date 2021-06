Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale lâche une indication sur son avenir !

Publié le 27 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Tout juste éliminé de l’Euro, Gareth Bale a répondu aux rumeurs sur une fin de carrière. Interrogé après le match, le joueur du Real Madrid a divulgué quelques indices.

Un an après son retour à Tottenham en prêt, Gareth Bale est toujours loin de son meilleur niveau et va retourner au Real Madrid. Sous les ordres de José Mourinho et ensuite de Ryan Mason, le capitaine du Pays de Galles n’a jamais pu s’imposer comme un titulaire indiscutable. A tel point que les rumeurs d’une fin de carrière sont venues enflammer la toile. Discret sur ce sujet, Gareth Bale vient de lâcher une petite indication.

« Je jouerai pour le Pays de Galles jusqu'au jour où j'arrêterai de jouer au football »