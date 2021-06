Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un point de chute déjà trouvé pour Gareth Bale ?

Publié le 25 juin 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il est devenu un élément indésirable au Real Madrid, Gareth Bale pourrait avoir l’occasion de traverser l’Atlantique cet été.

Prêté à Tottenham pour la saison 2020/2021, Gareth Bale va effectuer son grand retour au Real Madrid, club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Seulement voilà, l’international gallois n’est plus le bienvenue chez les Merengue , et ces derniers aimeraient donc s’en séparer cet été afin d’enregistrer une indemnité de transfert et surtout se délester de son conséquent salaire. Et une écurie nord-américaine serait justement prête à accueillir Gareth Bale dans les prochaines semaines…

Los Angeles Galaxy se positionne pour Gareth Bale !

En effet, à en croire les informations dévoilées par Nicolo Schira sur son compte Twitter, Los Angeles Galaxy aurait ouvert des discussions dans l’optique d’accueillir Gareth Bale. Reste maintenant à savoir si la perspective de rejoindre la Major League Soccer séduira l’attaquant gallois qui ne figure bel et bien plus dans les plans du Real Madrid. À suivre…