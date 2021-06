Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse va tomber pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on attend la réponse de Kylian Mbappé pour son avenir. Et aujourd’hui, le verdict pourrait bien être plus proche que jamais.

Le PSG ? Le Real Madrid ? Un autre club ? Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors que l’international français est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, son avenir est au centre de toutes les interrogations. A 22 ans, le Parisien est confronté à un gros dilemme : prolonger ou partir. Cela fait maintenant plusieurs mois que Mbappé se pose les bonnes questions pour prendre la meilleure décision et prochainement, sa réponse devrait intervenir.

L’Euro terminé, place à l’avenir !

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien approcher de son dénouement. En effet, ce lundi, l’équipe de France a été éliminée en huitième de finale de l’Euro par la Suisse, à cause notamment d’un tir au but manqué de l’attaquant du PSG. Et jusqu’à présent, Mbappé avait toujours assuré faire passer son avenir au second plan afin de se concentrer sur l’Euro. Mais cette compétition étant désormais terminée pour lui, il est enfin temps de se positionner sur la suite de sa carrière, que ce soit au PSG ou ailleurs…