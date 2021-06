Foot - Mercato

Mercato : Deschamps, Zidane… Un coup de tonnerre en équipe de France ?

Publié le 30 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Après l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro contre la Suisse, l'avenir de Didier Deschamps pose question d'autant plus que Zinedine Zidane se tient prêt.

Sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps va-t-il honorer son bail ? La question se pose après l'élimination de l'équipe de France contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro. Pour le moment, le sélectionneur des Bleus bottent en touche. « Si j’ai envie de continuer ? Ce n’est pas la question. Si on se revoit en septembre ? Oui c’est prévu », confiait-il juste après le match. Mais s'il décide de partir, Zinedine Zidane se tient prêt comme l'explique Frédéric Hermel.

«Zidane ? Il est 100% prêt. Il n’attend que ça»