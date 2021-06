Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse espagnole lâche une bombe sur Zidane !

Publié le 29 juin 2021 à 10h00 par La rédaction

Éliminé de l'Euro dès les huitièmes de finale, Didier Deschamps pourrait voir son avenir à la tête de l'Equipe de France être compromis. En Espagne, un nom est dans toutes les têtes pour prendre la succession de l'actuel sélectionneur des Bleus : Zinédine Zidane.

C’est un véritable coup de tonnerre qui a retenti ce lundi soir. Annoncée favorite à la victoire finale de l’Euro, l’Equipe de France s’est inclinée dès les huitièmes de finale contre la Suisse. Après avoir mené 3-1, les Bleus se sont vu être rattrapés au score en fin de match par les intermédiaires de Haris Seferović et de Mario Gavranović. Au final, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but et c’est Kylian Mbappé qui a manqué le sien, synonyme de défaite et d’élimination (3-3, 5-4 tab). Depuis cette déroute, une question est sur toutes les lèvres : qu’en est-il du futur de Didier Deschamps, en place depuis 2012 ? Et un nom serait dans toutes les têtes en cas de départ de l’ancien de l’OM.

Zidane se tiendrait prêt pour prendre la succession de Deschamps