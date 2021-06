Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Guendouzi va s’éterniser…

Publié le 29 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que l’OM se soit déjà mis d’accord avec Matteo Guendouzi au sujet de son potentiel futur contrat comme le10sport.com vous l’a révélé début juin, Pablo Longoria n’en aurait toujours pas fait autant avec Arsenal. Explications.

Du haut de ses 22 ans, Matteo Guendouzi peut toujours être considéré comme l’un des espoirs du football français à son poste. Il dispose d’ailleurs de ce statut avec l’Équipe de France espoirs. Néanmoins, et alors que son aventure à Arsenal avait démarré de la meilleure des manières à son arrivée en 2018, sa relation avec Mikel Arteta a atteint un point de non retour en juin 2022, moment où le milieu de terrain s’en est physiquement pris à Neal Maupay lors de la défaite d’Arsenal face à Brighton en Premier League. Prêté pour l’intégralité de la saison au Hertha Berlin, Guendouzi ne devrait pas s’éterniser à Arsenal puisque l’OM veut le recruter sous l’impulsion de Pablo Longoria. D’ailleurs, le président de l’OM est déjà parvenu à trouver un accord avec le clan Guendouzi.

Arsenal pas convaincu par les efforts de l’OM pour Guendouzi