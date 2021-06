Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les deux pistes chaudes pour remplacer Galtier...

Publié le 29 juin 2021 à 8h32 par La rédaction

Christophe Galtier n’est officiellement plus l’entraineur du LOSC, et rejoint l’OGC Nice pour une durée de trois années. À Lille, on ne devrait pas perdre trop de temps, puisque des prétendants à la succession du coach champion de France se distinguent déjà.