Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Deschamps ?

Publié le 29 juin 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 29 juin 2021 à 8h41

Après l’échec des Bleus à l’Euro, les premières questions apparaissent concernant l’avenir de Didier Deschamps, d’autant qu’un homme se tient prêt pour prendre les rênes de l’équipe de France. Après son départ du Real Madrid il y a quelques semaines, Zinedine Zidane serait en effet à l’affût…

Annoncés comme les grands favoris de cet Euro, les Bleus ont finalement quitté la compétition dès les huitièmes de finale. Face à une Suisse combative, l’équipe de France a craqué dans les dernières minutes de la partie alors qu’elle menait encore 3 buts à 1, permettant à la Nati d’aller jusqu’aux tirs au but où elle réalisera un sans-faute, à l’inverse de la sélection tricolore, et l’échec du dernier tireur Kylian Mbappé (3-3 a.p., 4-5 aux t.a.b.). L’heure est donc déjà au bilan pour les Bleus , et les regards sont notamment tournés vers Didier Deschamps, engagé jusqu’en 2022. Zinedine Zidane n’a jamais caché son envie de prendre les rênes de l’équipe de France et se retrouve libre après son départ du Real Madrid. Et visiblement, un retour chez les Bleus serait bel et bien dans son esprit.

« Zidane n’attend que ça »