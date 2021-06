Foot - PSG

PSG - Malaise : La sortie très forte de Kylian Mbappé après l'échec des Bleus !

Publié le 29 juin 2021 à 8h15 par B.C.

Alors que la Suisse s’est qualifiée aux dépens de la France (3-3, 4 tirs au but à 5) ce lundi soir, Kylian Mbappé a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux après son tentative ratée, donnant la victoire à la Nati.

Les Bleus se réveillent avec la gueule de bois ce mardi. Opposée à la Suisse (3-3, 4 tirs au but à 5) en huitième de finale de l’Euro, l’équipe de France n’est pas parvenue à prendre le dessus sur son adversaire malgré un avantage de deux buts à dix minutes de la fin. Il aura donc fallu attendre la séance de tirs au but pour voir la Nati triompher après l’échec de Kylian Mbappé sur sa tentative. L’attaquant du PSG est ainsi particulièrement pointé du doigt, après une prestation décevante tout au long du match, sans aucun but au compteur sur l’ensemble du tournoi. Après la rencontre, Kylian Mbappé a assumé cet échec en présentant ses excuses.

« Je suis désolé »