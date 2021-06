Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare une offre légendaire pour Mbappé !

Publié le 29 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Toujours en pleines discussions pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG devrait lui transmettre une offre inégalable.

Cet été, l'une des priorités du PSG est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Et pour cause, son bail s'achève en juin 2022, et s'il ne prolonge pas, la menace d'un départ libre dans un an sera trop importante. Par conséquent, le club de la capitale devrait dégainer une offre défiant toute concurrence afin de conserver Kylian Mbappé, comme l'explique le journaliste espagnol Jesús Gallego.

«L'offre que le PSG va proposer à la famille Mbappé va être imbattable et inégalée par les autres»