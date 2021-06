Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé reçoit un énorme soutien !

Publié le 28 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets à l'Euro, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de Raphaël Varane.

Très attendu durant l'Euro, Kylian Mbappé est resté muet lors des trois premiers matches de l'équipe de France à l'inverse de ses compères d'attaque Antoine Griezmann, buteur contre la Hongrie (1-1), ainsi que Karim Benzema, auteur d'un doublé contre le Portugal (2-2). Cependant, cela ne suscite pas vraiment d'inquiétude en que de France comme l'explique Raphaël Varane..

Varane de ne s'inquiète pas pour Mbappé