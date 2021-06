Foot - PSG

PSG : Kimpembe monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 juin 2021 à 14h15 par D.M.

Muet depuis le début de l'Euro, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Presnel Kimpembe, présent en conférence de presse ce samedi.

Mission accomplie pour les Bleus . Grâce à son match nul face au Portugal, l’équipe de France est parvenue à terminer première de son groupe et à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro. Les hommes de Didier Deschamps affronteront, ce lundi soir, la Suisse avec l’espoir d’atteindre les quarts de finale. Pour cette rencontre, le sélectionneur de l’équipe de France espère que Kylian Mbappé trouvera enfin le chemin des filets. Le joueur du PSG n’a toujours pas inscrit le moindre but depuis le début de l’Euro, mais rien d’alarmant pour Presnel Kimpembe.

« Les buts ? c’est quelque chose qui ne va pas tarder »