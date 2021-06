Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo fracasse Neymar !

Publié le 20 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Jamais tendre à l'encontre de Neymar, Daniel Riolo a une nouvelle fois évoqué l'hygiène de vie du numéro 10 du PSG.

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Neymar fait au moins autant parler pour ses prestations sportives que pour son comportement en dehors du terrain. Son hygiène est régulièrement pointée du doigt, notamment à cause du fait que le Brésilien n'a disputé que la moitié des rencontres du club de la capitale depuis sont transfert en 2017. Et Daniel Riolo en rajoute une couche dans une interview accordée à Winamax .

«Il est clairement moins performant qu’avant»