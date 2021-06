Foot - PSG

PSG : Paris a tranché pour Neymar et Marquinhos pour les Jeux Olympiques !

Publié le 14 juin 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors que la fédération brésilienne de football semble avoir démarché le PSG pour que Neymar et Marquinhos puissent prendre part à cet évènement cet été, le club de la capitale se serait opposé à cette requête.

Remporter les Jeux Olympiques et honorer les couleurs de son pays. Pour beaucoup de joueurs professionnels, c’est un objectif de carrière et pour certains, au même titre qu’un trophée avec la sélection au Mondial ou pour une coupe continentale. Avec la délégation brésilienne, Neymar a remporté les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro en 2016, et aurait pu défendre les couleurs auriverdes à l’occasion de la prochaine édition à Tokyo cet été. Mais c’était sans compter sur la position du PSG.

Le PSG ne laissera pas Neymar et Marquinhos disputer les Jeux Olympiques !