PSG : Un clash Mbappé-Giroud ? La réponse de Deschamps !

Publié le 14 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Olivier Giroud et Kylian Mbappé seraient en froid, Didier Deschamps n'a pas perdu de temps pour désamorcer cette polémique.

« Si je suis discret c’est parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver . » Avec cette petite phrase sortie après la victoire de l'équipe de France contre la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud a défrayé la chronique, pointant notamment indirectement du doigt Kylian Mbappé qui aurait très mal pris les propos de l'attaquant de Chelsea. Mais Didier Deschamps dédramatise la situation.

Deschamps désamorce la polémique