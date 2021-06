Foot - PSG

PSG - Clash : Mbappé et Giroud, le malaise continue ?

Publié le 11 juin 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Kylian Mbappé serait apparu le visage fermé lors du dernier entraînement de l'équipe de France notamment en raison des dernières déclarations d'Olivier Giroud. Les deux hommes se seraient rencontrés ces dernières heures afin de mettre les choses à plat.

A quelques jours de leur début à l’Euro, les Bleus ont marqué les esprits au Stade de France. Ce mardi, devant 5000 supporters installés dans les tribunes de Saint-Denis, l’équipe de France est venue facilement à bout de la Bulgarie (3-0). De très bonne augure avant son premier match de la compétition face à l’Allemagne le 15 juin prochain. Entré sur le terrain après la blessure de Karim Benzema, Olivier Giroud a inscrit un doublé, mais s’est montré plutôt discret. Après la rencontre, l'attaquant a débriefé son match au micro de La Chaîne L’Equipe et a tenté d'apporter des explications: « Discret parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver ». Une sortie qui a profondément irrité Kylian Mbappé, senti visé par les déclarations de son coéquipier. Sous l’effet de la colère, le joueur du PSG aurait demandé à passer en conférence de presse ce jeudi afin de lui répondre, mais Didier Deschamps a tenté de le calmer et lui a demandé de se concentrer sur le match face à l’Allemagne.

Mbappé est apparu le visage fermé

Afin de mettre les choses à plat, les deux hommes auraient discuté longuement mercredi. Selon le Parisien , Olivier Giroud aurait reconnu que sa phrase était mal tournée, maladroite et a regretté ses paroles. Par ailleurs, l’attaquant de Chelsea aurait certifié à Kylian Mbappé que sa déclaration n’était pas dirigée contre lui. Suffisant pour calmer le joueur parisien ? Selon le média, Olivier Giroud est venu faire une accolade, durant le dernier entraînement, au natif de Bondy, apparu le visage fermé sur la pelouse de Clairefontaine. Comme indiqué par L’Equipe , Mbappé aurait du mal à digérer les propos de son coéquipier. A la fin de l’entraînement, l’ailier aurait d’ailleurs directement quitter la pelouse, sans échanger avec ses partenaires de l’équipe de France. Interrogé sur l’existence de tensions au sein du groupe, Paul Pogba a tenu à rassurer les supporters en conférence de presse ce jeudi : « Les seules tensions qu'on a, c'est au dos et aux jambes. Les kinés sont là pour bien nous masser et enlever toutes ces tensions-là. Il n'y a rien. Il y a toujours eu une très bonne ambiance avec tout le monde. Pour aller directement dans le vif du sujet, je suppose qu'on parle de la situation entre Olivier (Giroud) et Kyky (Kylian Mbappé), il n'y a rien du tout. En tout cas devant moi, il n'y a rien. Ce qui a été dit a peut-être été mal transmis. Tous les Français connaissent Kylian, vous connaissez ses qualités. Il fait des choses extraordinaires à son âge. Je n'ai rien vu, rien ressenti. Je ne sens pas de tensions. Il y a vraiment du sourire, de la musique et des massages ».

Une incidence pour Olivier Giroud?