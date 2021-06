Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce protégé de Bielsa !

Publié le 7 juin 2021 à 19h15 par La rédaction

Alors que Keylor Navas est désormais âgé de 34 ans, le PSG souhaiterait préparer l’avenir au poste de gardien de but. Le club parisien serait notamment sur la piste d’Illan Meslier, le portier de Leeds.

Après avoir connu quelques mésaventures dans le choix de ses gardiens, notamment avec Gianluigi Buffon, le PSG semble avoir trouvé le dernier rempart dont il avait besoin avec Keylor Navas. Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid, le Costaricien est performant et rassurant dans le but parisien depuis son arrivée. Mais, alors qu’il a désormais 34 ans, l’ancien portier de la Casa Blanca se trouve plus près de la fin que du début de sa carrière.

Illan Meslier futur gardien du PSG ?