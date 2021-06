Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé vole au secours de Neymar…

Publié le 3 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

De temps en temps critiqué pour sa vie en dehors des terrains depuis qu’il est PSG, Neymar a reçu le soutien de son compère d’attaque Kylian Mbappé.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est régulièrement lié à des scandales concernant des allégations d’agressions sexuelles envers des femmes comme récemment avec une employée Nike ou se trouve souvent pointé du doigt en raison de ses hobbies extrasportifs comme le poker ou les fêtes. Coéquipier de Neymar au PSG, Kylian Mbappé est monté au créneau.

«Les gens vont penser qu'il néglige le PSG parce qu'il joue au poker»