PSG : Neymar, Haaland, Cristiano Ronaldo... Mbappé se lâche sur les grandes stars !

Publié le 2 juin 2021 à 14h30 par Th.B.

Star du PSG et coéquipier de Neymar, Kylian Mbappé a profité d’un entretien à Esquire pour défendre les hobbies extrasportifs du Brésilien tout en se comparant aux plus grands noms du football européen.

Figure forte du football français, Kylian Mbappé est devenu, de par ses performances sur le terrain et ses contrats publicitaires, une icône à l’échelle planétaire. Hormis ses qualités sportives, Mbappé impressionne et fait l’unanimité pour sa maturité et son état d’esprit depuis le début de sa jeune, mais déjà particulièrement riche carrière. L’occasion pour lui d’être en mesure de s’attarder sur des sujets divers et variés au cours de différents entretiens et d’être une personne indiquée pour évoquer l’énigme Neymar pour certains. Que ce soit son attirance pour les fêtes comme il le soulignait lui-même pour Sept à Huit dernièrement, ou pour son style de vie « bling-bling », Neymar divise. Cependant, Kylian Mbappé a tenu à monter au créneau pour son compère d’attaque au PSG. « Au Brésil, ils sont plus festifs, en France plus sérieux. Ici, il n'est pas bien vu d'afficher ses passions. Les gens vont penser qu'il néglige le PSG parce qu'il joue au poker. Je pense qu'il a commencé à comprendre cela. Au début, c'était difficile pour lui car il le vivait comme un affront. Quand il est arrivé, ils ont mis son visage sur la Tour Eiffel, et six mois plus tard, ils lui demandent pourquoi il joue au poker. En France, les gens savent ce que tu as mais ils ne veulent pas le voir. Ils veulent juste te voir jouer au football, sourire ». Pour Esquire , Kylian Mbappé a donc défendu son coéquipier qui est une star du football mondial. L’occasion pour le média de faire parler Mbappé sur les autres grands noms du ballon rond.

Mbappé se compare à Messi et Cristiano Ronaldo…

Ce mercredi, Esquire a en effet publié une longue interview de Kylian Mbappé au cours de laquelle l’attaquant du PSG a abordé tous les sujets dont son enfance à Bondy et son ascension jusqu’aux portes de l’Équipe de France et son sacre en Russie en 2018 avec les Bleus. Au passage, Mbappé a fixé le baromètre de ses performances à ce qu’il se fait de mieux dans sa discipline selon lui : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Si Messi et Ronaldo sont meilleurs ? Je ne suis pas le seul à le savoir (Rires). Tout le monde le sait. Si vous vous dites que vous ferez mieux qu'eux, c'est au-delà de l'ego ou de la détermination - c'est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables. Ils ont brisé toutes les lois de la statistique. Ils ont connu 10 années extraordinaires, voire 15 ». Pourtant, Kylian Mbappé assure vouloir se rapprocher des deux joueurs incomparables qu’ils sont. « Il est vrai que l'on se compare toujours aux meilleurs de son sport, tout comme le boulanger se compare aux meilleurs boulangers de son entourage. Qui fait le meilleur croissant, le meilleur pain au chocolat ? Je regarde les matchs d'autres grands joueurs pour voir ce qu'ils font. Je sais comment faire ça, mais est-ce que l'autre gars peut le faire aussi ? Je pense que les autres joueurs me regardent aussi. Je pense que cela pousse les joueurs à élever leur niveau de jeu, tout comme Messi a été bon pour Ronaldo et Ronaldo a été bon pour Messi. ».

…mais Haaland n’entre pas encore dans la discussion