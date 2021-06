Foot - PSG

PSG : Kimpembe affiche un grand rêve avec... Benzema !

Publié le 2 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Karim Benzema fait son grand retour en équipe de France, Presnel Kimpembe ne cache pas qu'il va réaliser un rêve en évoluant aux côtés de l'attaquant du Real Madrid.

Après quasiment six ans d'attente, Karim Benzema a de nouveau été convoqué en équipe de France pour disputer l'Euro cet été. Didier Deschamps a donc changé d'avis et a expliqué qu'une rencontre avait tout changé entre les deux hommes. L'occasion pour l'attaquant du Real Madrid de découvrir de nouveaux joueurs, à l'image de Kylian Mbappé avec lequel son duo est très attendu. Mais Presnel Kimpembe découvre également Karim Benzema pour son plus grand bonheur.

«C’était un rêve de jouer avec Karim»