PSG : Mbappé rend hommage à... Radamel Falcao !

Publié le 3 juin 2021 à 18h05 par La rédaction

Alors qu'il est aujourd'hui une grande star internationale, Kylian Mbappé n'oublie pas ses anciens coéquipiers de l'AS Monaco. L'international tricolore a ainsi remercié Radamel Falcao pour tout ce qu'il a pu lui apprendre sur le rôle d'attaquant.