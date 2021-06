Foot - PSG

PSG - Clash : Kylian Mbappé remonté contre Olivier Giroud ?

Publié le 10 juin 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Visiblement agacé de ne pas avoir été suffisamment bien servi mardi soir lors de la rencontre amicale face à la Bulgarie, Olivier Giroud a fustigé Kylian Mbappé sans pour autant le citer. Un procédé qui n’aurait absolument pas été du gout de l’attaquant du PSG…

Profitant de la sortie sur blessure (béquille) de Karim Benzema mardi soir lors de France-Bulgarie (3-0), Olivier Giroud s’est parfaitement illustré en inscrivant un doublé. Pourtant, le buteur de Chelsea s’était montré plutôt discret lors des trente première minutes de son entrée en jeu, et il s’en est expliqué au micro de La Chaîne L’Equipe : « Discret parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver », a lâché Giroud. Une charge à peine masquée envers Kylian Mbappé, et qui n’aurait absolument pas été appréciée par le joueur du PSG.

Vexé, Mbappé a voulu répondre au tacle de Giroud