PSG : Kylian Mbappé déclare sa flamme à Thomas Tuchel !

Publié le 8 juin 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Ancien protégé de Thomas Tuchel au PSG, Kylian Mbappé conserve un excellent souvenir de l’entraîneur allemand de Chelsea qui peut devenir, selon lui, l’une des futures références mondiales dans sa fonction.

Limogé par le PSG en décembre dernier malgré une finale de Ligue des Champions disputées quelques mois auparavant, Thomas Tuchel avait fait les frais de ses rapports relativement tendus en interne avec Leonardo. L’entraîneur allemand n’a pas mis longtemps à rebondir, puisqu’il était finalement nommé sur le banc de Chelsea quelques semaines après son licenciement du PSG, et il a frappé un grand coup en remportant récemment la Ligue des Champions avec les Blues . D’ailleurs, Tuchel a laissé un souvenir marquant à l’une de ses anciennes stars du PSG : Kylian Mbappé.

« Il peut devenir l’un des meilleurs entraîneurs »