PSG : Mbappé ne lâche pas l’affaire pour Neymar !

Publié le 9 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Régulièrement au coeur de polémiques sur et en dehors du terrain, Neymar est la cible des médias, mais est mal jugé à en croire son compère d’attaque du PSG Kylian Mbappé.

Pointé du doigt par intermittence pour son attitude sur et en dehors du terrain comme pour ses débordements extra-sportifs, Neymar avait déjà reçu le soutien de son compère d’attaque du PSG au début du mois de juin. Kylian Mbappé mettait l’accent sur une philosophie de vie différente au Brésil qu’en France. De nouveau interrogé sur Neymar, Mbappé a repris sa défense en confiant au passage qu’il le considère comme l’un de ses meilleurs amis.

« Je pense que les gens devraient mieux le connaître pour le juger »